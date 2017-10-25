Омелян назвал "Укрзализныцю" тромбом украинской экономики

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" не успевает выполнять все заявки бизнеса на перевозки промышленных грузов по железной дороге и превращается в "тромб" национальной экономики, сдерживая наращивание производства заказчиками ее услуг. Об этом во время заседания правительства заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя планы по дальнейшему развитию госкомпании.

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"По ситуации с перевозками – это серьезный вопрос. Мы должны реализовать заявки бизнеса. Ситуация реально критическая, по дорожным работам мы имеем выполнение заявок на 15-20%... По перевозкам зерна, по перевозкам угля – 50%. Мы фактически превращаем "Укрзализныцю" в тромб экономики, потому что компании (заказчики услуг "Укрзализныци" - УНИАН), не имея транспортной составляющей, не наращивают производство", - сказал он.

Как считает Омелян, для решения этой проблемы компания должна направить основные инвестиции в развитие инфраструктуры ж/д сообщения.

"Основные инвестиции "Укрзализныця" должна осуществлять в инфраструктуру, где существенно упала скорость и оборотность. Ее качество не отвечает требованиям времени", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 31 августа Омелян заявил, что убытки государственной компании "Укрзализныця" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 миллиардов долларов в год. По словам министра, эти деньги можно было бы направить на закупку новых локомотивов и запуск новых программ по обновлению подвижного состава.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.