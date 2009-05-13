Нацсовет отказал „Радио-Эре” в выдаче лицензии

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сегодня отказал ООО „Телерадиокомпания „Радио-Эра”, г. Киев, в выдаче лицензии на вещание с использованием первого и второго каналов проводового вещания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета.

На сегодня отрезки времени вещания, указанные в заявлении „Радио-Эра”, отмечены в лицензии на вещание Национальной радиокомпании Украины, сказали в пресс-службе.

Как объяснил на сегодняшнем брифинге первый заместитель председателя Национального совета Андрей МИРОШНИЧЕНКО, решение вопроса о выдаче лицензии на вещание телекомпании „Радио-Эра” возможно при условии согласования использование указанных в заявлении отрезков времени вещания с Национальной радиокомпанией Украины и ОАО „Укртелеком”.

Отвечая на вопросы журналистов о передачах „Голоса России”, которые звучали в эфире „Радио-Эра”, А.МИРОШНИЧЕНКО сказал, что Национальный совет проведет внеплановую проверку телекомпании для выяснения обстоятельств, на каких условиях транслировались эти передачи.

Член Национального совета Татьяна ЛЕБЕДЕВА уточнила, что ретрансляция иностранных передач является привычной практикой в вещании отечественных компаний и регуляторный орган не имеет к этим телерадиоорганизациям никаких претензий, если такая деятельность обусловлена в лицензии ТРО. Телерадиокомпании, ретранслирующие иностранные передачи без соответствующей записи в программной концепции, должны привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства.