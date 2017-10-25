Металлурги просят Госрегслужбу не разрешать "Укрзализныци" "придумывать" тарифы на использование полувагонов

Предоставление полномочий ПАО «Укрзализныця» на свободное установление тарифов за использование полувагонов приведет к нерегулируемому росту стоимости грузоперевозок. Об этом идет речь в письме главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького и президента Объединения предприятий «Укрметаллургпром» Александра Каленкова председателю Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной.

Металлурги напомнили, что Министерство инфраструктуры Украины направило в Государственную регуляторную службу проект приказа «Об утверждении изменений к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», который, в частности, предусматривает включение в наименования видов перевозок, работ и услуг, выполняемых железнодорожным транспортом по свободным («договорным») тарифам, платы за использование собственных полувагонов «Укрзализныци» (вагонная составляющая платы за перевозку) в пределах Украины.

«Есть все основания полагать, что принятие такого решения крайне негативно повлияет на состояние отечественной экономики, поскольку гарантированно приведет к ничем нерегулируемому росту общей стоимости грузовых перевозок для большинства отраслей промышленности, а также к значительному росту коррупционных рисков в системе ПАО «Укрзализныця», - сказано в письме. - Наши расчеты показывают, что общие расходы участников рынка могут вырасти больше, чем на 4 млрд. грн. в год, что непременно скажется на дальнейшем ухудшении их конкурентоспособности на рынке».

Участники рынка также акцентировали внимание на нерешенности проблемы отсутствия прозрачности и связанной с этим коррупции в вопросе распределения между грузоотправителями парка полувагонов, находящихся под управлением филиала УЗ, - Центра транспортной логистики.

По данным металлургов, одни частные грузовладельцы могут быть обеспечены полувагонами на 10%, тогда как другие – более, чем на 90%. «Предоставление полномочий ПАО «Укрзализныця» относительно свободного ценообразования только усугубит существующую проблематику в сфере железнодорожных перевозок. Кроме возможности предоставлять преференции отдельным грузоотправителям в части обеспечения вагонами, должностные лица ПАО «Укрзализныця» также получат возможность устанавливать такие тарифы отдельным грузоотправителям, которые сами будут считать «рыночными», - сказано в письме.

Исходя из того, что более 70% всех грузов, перевозимых по железной дороге, отгружаются в полувагонах, предложенная инициатива гарантированно приведет к росту затрат на организацию перевозок грузов в масштабе всего рынка перевозок Украины, которые будут переложены на грузовладельцев и конечных потребителей, считают С.Беленький и А.Каленков.

По мнению промышленников, в связи с вышеизложенным проект приказа «Об утверждении изменений к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги» должен быть проработан Антимонопольным комитетом Украины в части соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.

С.Беленький и А.Каленков просят председателя Государственной регуляторной службы Украины не согласовывать проект приказа до проведения его тщательной оценки АМКУ.