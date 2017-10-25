"Укрзализныця" хочет внедрить единый билет на поезда и автотранспорт

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует внедрить электронный билет на региональных поездах и запустить электронный сервис для онлайн-покупки билетов на поезда в направлении Европы в 2018 году. Об этом заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время заседания правительства.

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"Планируется, что в течение следующего года мы сможем запустить большое количество новых электронных сервисов. Это онлайн-продажа билетов на все сообщения с Европейским Союзом. Это внедрение электронного билета на всех региональных поездах. Это онлайн-бронирование дополнительных слуг, которые предоставляет "Укрзализныця", однако не продвигает их", - сказал он.

Также, по словам Кравцова, планируется запуск единого билета "Укрзализныци" с автобусным транспортом.

"Очень важным является интероперабельность (способность к взаимодействию – УНИАН) в пассажирском хозяйстве "Укрзализныци" с другими видами сообщения. В первую очередь это автобусный транспорт. Планируем запустить единый билет с автобусным транспортом для "Укрзализныци", - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что планируется внедрение электронных сервисов при обслуживании клиентов в контакт-центре для борьбы с нелегальной перепродажей билетов.

"Мы имеем масштабные программы по обслуживанию пассажиров в контакт-центре для уменьшения коррупции на пригородных и пассажирских поездах путем введения большего количества электронных сервисов. На сегодняшний день это самый действенный метод для борьбы с нелегальной перепродажей билетов", - сказал и. о. председателя правления "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.

Справка УНИАН. Электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

Оформление электронных билетов прекращается за один час до отправления поезда с начальной станции маршрута.