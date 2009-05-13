ВОЛЯ планирует завершить переход на цифровой формат

Компания ВОЛЯ планирует в 2009-2010 гг. завершить переход на цифровой формат предоставления услуги доступа к телепрограммам в Киеве. Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, после завершения перехода на цифровой формат предоставления услуги доступа к телепрограммам, Киев станет первой цифровой столицей Восточной Европы.

Кроме того, компания ВОЛЯ к началу 2010 года планирует запустить в коммерческую эксплуатацию телевидение высокой четкости (HDTV) и начать переход на стандарт DOCSIS 3.0 услуги высокоскоростного доступа к Интернету «Воля Бродбенд», что позволит в ближайшей перспективе повысить скорость доступа до 150 Мбит/с.

«Компания также планирует развивать и предоставлять новые дополнительные сервисы, чтобы повысить удобство пользования услугами компании», - сообщила А.СИГДА.

Справка УНИАН. Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг – кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.