«Лугансктепловоз» увеличил объемы производства

Холдинговая компания «Лугансктепловоз» в апреле текущего года, несмотря на сокращённую рабочую неделю, произвела продукции в сопоставимых ценах на 98,8 млн. грн., что 24,5% больше, чем в апреле 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, за четыре месяца т.г. выпуск продукции увеличился на 12,8%.

В частности, в апреле компания отправила заказчикам 10 секций магистрального грузового тепловоза 2ТЭ116У для российских железных дорог. Кроме того, производились запасные части для локомотивов, узлы и агрегаты, выполнялись другие работы.

Справка УНИАН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" – крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Собственником 76% акций предприятия является управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".