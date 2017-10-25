"Укрзализныця" намерена обновить 70% постельного белья в поездах

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует обновить 70% комплектов постельного белья в поездах до конца этого года, заявил и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов во время заседания правительства.

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"Важным является вопрос сервиса в "Укрзализныце". До сентября этого года не было обновления постельного белья на поездах. Мы планируем до конца этого года обновить 70% комплектов постельного белья на всех поездах. Это почти 580 тысяч комплектов", - сказал он.

Также Кравцов отметил, что в 2018 году в поездах установят современные туалетные системы и систему кондиционирования.

"В начале 2018 года мы планируем привести в нормальное состояние туалетные системы и систему кондиционирования в поездах. А также установить дополнительно современные системы в более 100 вагонов", - сказал он.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.