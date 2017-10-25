АМКУ разблокировал тендер по закупке пограничных сканеров

В Государственной фискальной службе заявляют о разблокировании тендера по закупке сканирующих систем. Об этом сообщает пресс-служба ДФС, передает Экономическая правда. "Тендерная процедура на закупку двух сканирующих систем стационарного типа на сумму 169,44 млн грн разблокирована", - говорится в сообщении.

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В Государственной фискальной службе отмечают, что после того, как 23 октября ДФС публично заявила об очередном блокировании тендера постоянно действующей административной коллегией Антимонопольного комитета по рассмотрению жалоб, комитет решил опубликовать решение.

Коллегия АМКУ отклонил жалобу компании Arempa International Ltd FZC, поданную 18 октября. Она не соответствовала требованиям законодательства и не содержала обоснований наличия нарушения прав жалобщика. Таким образом, ДФС может начать тендерные процедуры.

Отрабатываются конкурсные предложения участников - ООО "МКТ-Комюникейшн" (SmithsHeimannGmbH), "Ватек" (представитель Rapiscan), Nuctech Company Limited (китайский производитель).

Три компании проходят процедуру преквалификации, то есть проверяются их документы на соответствие конкурсным требованиям. 24 октября истекает конечный срок подачи тендерных предложений. На 28 ноября запланировано начало аукциона.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман жестко раскритиковал и пригрозил увольнением руководству Антимонопольного комитета за саботаж инициатив Кабмина в сфере госзакупок.

"Из-за отмены Антимонопольным комитетом тендера по закупке сканеров для таможен происходит срыв планов ДФС по прекращению контрабандных потоков", - заявил Гройсман.