В Днепре представили униформу для всех водителей маршруток (фото)

Сегодня в Днепре презентовали единый образец формы водителей городских автобусных маршрутов. Это удобная жилетка с 8-ю карманами. Ее надели водители всех транспортных средств, независимо от типа.

Об этом на выездной пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры, начальник управления транспорта городского совета Днепра Александр Лещенко. Появление униформы будет способствовать повышению культуры обслуживания, идентификации автотранспортного предприятия и водителя, рассказывает Александр Лещенко.

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"Автотранспортные предприятия поддержали инициативу горсовета, взяв на себя расходы по изготовлению жилеток. На форме предусмотрено место для бейжа, где будет обозначено название предприятия, которое обслуживает маршрут и полное имя водителя. То есть, надев жилет, водителю придется стать более дисциплинированным. Ведь, если он нарушит культуру общения с пассажирами, то на него можно будет легко пожаловаться", - отметил он.

По словам чиновника, стоимость жилетки – 210 гривень. Униформу шьют 2 ателье города. Всего необходимо 1300-1400 жилеток. В электротранспорте также предусмотрены жилетки для кондукторов. Уже отшито 60 процентов заказа, пишет "Днепр Вечерний".

"Жилетка очень удобна тем, что в ней много карманов и ее можно носить поверх любой одежды, - говорит водителя марштурного такси №57 Владислав Овчаров. – Она подбирается по размеру и в ней комфортно".