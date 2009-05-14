GM и Chrysler намерены сократить около 3 тыс автодилеров в США

Американские автогиганты General Motors и Chrysler планируют сократить порядка 3 тыс своих автодилеров по всей стране, передает ПРАЙМ-ТАСС..

Ожидается, что уже сегодня компании начнут рассылку уведомлений продавцам выпускаемых ими автомобилей.

Испытывающий серьезные трудности General Motors намерен уменьшить число своих официальных дилеров примерно на треть - с 6 тыс до 4 тыс на всей территории США. Известно также, что GM собирается продолжить сокращение дилерской сети. Согласно имеющимся планам, количество авторизованных дилеров компании должно уменьшиться до 3 тыс 605.

Chrysler планирует урезать на 1 тыс количество своих авторизованных автосалонов, число которых в США сейчас составляет 3189.

Закрытие автосалонов, утверждают эксперты, приведет к сокращениям рабочих мест. На улице окажутся порядка 200 тыс человек, отмечают специалисты.