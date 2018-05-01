Опасное небо: Почему Европа не чувствует разницы между украинским Харьковом и российским Ростовом

Запретить полеты в аэропорты Днепра, Запорожья и Харькова – именно такую настойчивую рекомендацию Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) отправило Госавиаслужбу Украины еще в двадцатых числах сентября, чем вызвало настоящий шок в Украине. Уже более месяца с прошло с тех пор, однако так и неизвестно, что предприняли власти Украины для предотвращения закрытия неба сразу над тремя крупнейшими городами Украины. Министр инфраструктуры Владимир Омелян уверяет, что отправил всю необходимую информацию EASA. «Ждем ответа», - сообщил УНИАНу министр.

Подчиненные Омеляна скупой ответ министра объяснили тем, что они пока предпочитают не комментировать ситуацию с закрытием полетов в три аэропорта, считая, что это может только помешать переговорам с Еврокомиссией. «Мы хотим воздержаться от комментариев до окончательного решения. Чтобы не создавать давление на Еврокомиссию», - сказала пресс-секретарь министерства Марина Томко.

Не стал первоочередным этот вопрос и для главы правительства Владимира Гройсмана. Хотя, как только стало известно о рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности, Харьковский горсовет молниеносно обратился к премьеру-министру с просьбой вынести решение этого вопроса на самый высокий государственный уровень и не допустить введение данного документа в действие.

«В случае принятия проекта бюллетеня, авиасообщение между Харьковом и другими странами будет прекращено, таким образом, Харьков окажется в авиационной изоляции. Слобожанщина может стать непривлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также существенно усложнятся деловые поездки представителей локального бизнеса, что окажет серьезное негативное влияние на экономическое состояние центральной и восточной частей Украины», - говорилось в обращении горсовета Харькова.

Усиленная безопасность

Интересно, что, как только стало известно о требовании Европейского союза, украинские аэропорты тут же усилили безопасность. К примеру, аэропорт «Харьков» на запрос УНИАН ответил, что всегда поддерживал меры по безопасности полетов на «стратегически высоком» уровне.

«Учитывая беспокойство EASA, мы усилили уровень нивелирования возможных угроз. На входной группе терминалов дежурят усиленные наряды службы административной безопасности, установлено дополнительное оборудование предварительного осмотра. Организованы 3 дополнительных круглосуточных поста охраны периметра аэропорта, периметр поста по охране резервуаров ГСМ (емкость для хранения бензина, керосина, дизельного топлива, масла, смазочных и технических жидкостей, – УНИАН) защищен современной системой инженерной защиты», - отметили в компании.

Кроме того, в аэропорту установлены дополнительные системы освещения, выставлены шесть блокпостов сторожевых собак, обученных поиску взрывчатки, а наиболее опасные для полетов участки аэропорта круглосуточно патрулируются совместными нарядами полиции и пограничников.

Аналогичные запросы УНИАН также отправил в аэропорты Днепра и Запорожья, но до сих пор не получил ответа.

Безусловно, стоит отметить: запреты на полеты не новы для нашей страны. После сбитого россиянами малазийского самолета МН17 над оккупированной территорией Украины, в 2015 году американская организация FAA (центральный орган государственного управления Соединенных Штатов Америки в области гражданской авиации, – УНИАН) полностью закрыла авиапространство Днепровского региона для своих компаний и пилотов до 2018 года. Этот запрет, как утверждают эксперты, не дает открыть полеты в Харьков Flydubai, ведь компания из ОАЕ прислушивается к мнению американской организации.

Более того, Украина, еще в начале войны на Донбассе, запретила полеты над зоной проведения антитеррористической операции (АТО) в радиусе 200 км. То же сделала и EASA, последовав примеру нашей страны.

Сейчас же, на четвертом году войны, EASA почему-то решила расширить зону ограничения полетов. Пока причины этого решения остаются загадкой для общественности. Ведь сам проект бюллетеня до сих пор никто не видел. О нем стало известно через компанию «Нью Системс АМ», которая управляет международным аэропортом «Харьков».

Напрасные опасения и последствия

В государственных ведомствах Украины не называют причин возможной рекомендации о запрете полетов. В Госавиаслужбе вообще заявили, что в проекте бюллетеня не были указаны такие причины.

Источник УНИАН на авиарынке отмечает, что, поскольку ограничения от FAA США введена до 2018 года и значительно шире по территории, чем нынешнее ограничения EASA, а также в связи с напряжением из-за учений россиян Запад-2017, EASA попросту решила перестраховаться – потому и разработала проект документа, которым увеличивается ограничительная буферная зона (по сравнению с той, которую Украина сама ввела в начале боевых действий на Донбассе).

Авиаэксперт, директор компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий, в свою очередь, считает, что причиной возможного запрета полетов для европейских авиаперевозчиков могла стать плохая работа наземных служб аэропортов или повышенная террористическая угроза.

«Почему сейчас решили выпустить свой бюллетень? Есть несколько предположений. Например, они выявили, что наземные службы плохо работают. Второй вариант, это то, что у них есть особая информация о возможной террористических угрозе для полетов или для аэропортов», - сказал он. При этом Ланецкий заверяет, что нареканий на работу украинских авиаслужб от участников рынка нет.

Обеспокоенность Украины вполне понятна. Ведь, в случае принятия проекта бюллетеня EASA, все европейские компании остановят полеты над востоком страны, несмотря на рекомендационный характер документа.

«Если примут проект бюллетеня, то украинские, белорусские, турецкие авиакомпании смогут продолжать полеты. Касательно европейцев, то они сами будут принимать решение – летать или нет, ведь это только рекомендация. Однако, я могу с уверенностью сказать, что все европейские компании прислушаются к рекомендации и остановят полеты», - отмечает Александр Ланецкий.

Всего европейских компаний, которые летают из трех восточных аэропортов Украины, не так уж и много – три. Это польская LOT и греческая EllinAir, которые летают в/из Харькова, а также Austrian Airlines, которая летает в/из Днепра. В Запорожье европейские компании не летают совсем. Соответственно, доля европейских авиаперевозчиков в общем пассажиропотоке оказавшихся под угрозой изоляции аэропортов, как утверждает Ланецкий, составляет около 5-10% от общего количества.

Этот показатель хоть и не большой, но бьет по карману. Например, аэропорт «Харьков», который только за 9 месяцев 2017 года уже обслужил 616 тысяч пассажиров, потеряет более 60 тысяч пассажиров в год в случае введения запрета EASA.

Помимо экономического эффекта, не стоит забывать и об имидже. Ведь неизвестно, рискнут ли пассажиры других авиакомпаний летать в Харьков, Днепр и Запорожье, если будут знать, что Европа и США запретили полеты в этот город.

А как же опасный Ростов?

Пока мы доказываем всему миру, что над подконтрольными территориями Украины безопасно летать, Россия, развязавшая войну в нашей стране, продолжает чувствовать себя безнаказанно. К примеру, Европа вовсе не пытается запретить полеты в российский Ростов-на Дону, который находится ближе к зоне боевых действий, чем тот же аэропорт Харькова. Так, расстояние от Ростова до Донецка составляет 200 км, а от Харькова до Донецка – 314 километров.

Есть еще один важный нюанс. Ростов буквально напичкан военными частями, ждущими своей отправки в Донецк или Луганск, не говоря уже о высокой плотности российских средств ПВО в городе и его окрестностях. В случае пьянства или куража среди личного состава (а это – сплошь и рядом в российской армии), трагедии не избежать.

Несмотря на все это, Ростов-на-Дону остается крупнейшим региональным авиахабом – туда летают более 21 авиакомпаний, в том числе, европейские. Воздушный коридор через Ростов буквально забит самолетами – поток идет на Москву, Питер и обратно.

Пытаясь узнать, почему в этих обстоятельствах не рекомендуют закрывать аэропорт Ростова, УНИАН отправил в EASA запрос. Однако, ответа со стороны европейцев не последовало. Также до сих пор нет официальной информации о решении еврочиновников относительно закрытия воздушного пространства на востоке Украины.

В то же время, источники УНИАН в Европейской комиссии сообщили, что аргументы украинской стороны рассмотрели эксперты в сфере разведки. Их заключения будут предоставлены Европейскому агентству по авиационной безопасности (EASA) с последующим обнародованием в Информационном бюллетене зон конфликтов.

Нам остается только ждать финального решения Брюсселя. Однако эксперты ободряют: согласно неофициальным сигналам, ограничений на полеты все-таки не будет.

Александр Куницкий