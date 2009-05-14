В Харькове определяют красавицу “Укрзализныци”

В Харькове в спортивном комплексе «Локомотив» Южной железной дороги начался традиционный ежегодный конкурс на звание лучшего проводника, объявленный “Укрзализныцей”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южной железной дороги, за почетные звания соревнуются команды всех железных дорог Украины, в состав команд входит по три человека. Это проводники пассажирских поездов и поездов повышенного комфорта, победившие в подобных конкурсах, которые проходили в феврале-марте в структурных подразделениях железных дорог Украины. В основном это женщины. Мужчин среди них лишь трое.

Конкурсанты должны продемонстрировать теоретические знания, высокое качество и культуру обслуживания пассажиров, знание правил безопасности движения и действия в нестандартных ситуациях.

После обеда здесь же состоится и финальная часть конкурса красоты «Красавица Украинских магистралей».

Среди присутствующих на торжествах - заместитель генерального директора «Укрзализныци» Анатолий СЛОБОДЧАН, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК, представители железных дорог Украины и местных органов власти.

Справка УНИАН. В состав “Укрзализныци” входит 6 железных дорог (Донецкая, Львовская, Одесская, Приднепровская, Южная и Юго-Западная), которые соединяют все области Украины.

Эксплуатационная длина главных железнодорожных путей Украины составляет 22,3 тыс. км.

В 2008 году “Укрзализныця” в дальнем сообщении перевезла 134,3 млн. пассажиров. Их обслуживают 126 основных вокзалов и 1684 станции.