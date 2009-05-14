Немецкая Lufthansa близка к поглощению Austrian Airlines

Немецкая авиакомпания Lufthansa практически завершила поглощение австрийского конкурента Austrian Airlines (AUA), однако завершение сделки будет завесить от решения антимонопольных органов ЕС, сообщает k2kapital..

Предложение Lufthansa о приобретении акций AUA по цене 4,49 евро за акцию нашло широкий отклик у акционеров. К 14 мая Lufthansa удалось свою долю в капитале Austrian Airlines до 85,1%, что соответствует 88,1% голосов на собрании акционеров австрийской компании. Если Lufthansa удастся за ближайшие три месяца увеличить свою долю в капитале AUA до 90%, она сможет начать в отношении оставшихся держателей процедуру принудительного выкупа.

Однако успех сделки в конечном итоге зависит от решения антимонопольных органов ЕС, которые в настоящее время проверяют допустимость получения AUA финансовой помощи со стороны Австрии в размере 500 млн. евро. Как ожидается, Еврокомиссия вынесет свой вердикт по поводу сделки до конца июля 2009 года.