Немецкая Lufthansa близка к поглощению Austrian Airlines
Решение за антимонопольщиками
Немецкая авиакомпания Lufthansa практически завершила поглощение австрийского конкурента Austrian Airlines (AUA), однако завершение сделки будет завесить от решения антимонопольных органов ЕС, сообщает k2kapital..
Предложение Lufthansa о приобретении акций AUA по цене 4,49 евро за акцию нашло широкий отклик у акционеров. К 14 мая Lufthansa удалось свою долю в капитале Austrian Airlines до 85,1%, что соответствует 88,1% голосов на собрании акционеров австрийской компании. Если Lufthansa удастся за ближайшие три месяца увеличить свою долю в капитале AUA до 90%, она сможет начать в отношении оставшихся держателей процедуру принудительного выкупа.
Однако успех сделки в конечном итоге зависит от решения антимонопольных органов ЕС, которые в настоящее время проверяют допустимость получения AUA финансовой помощи со стороны Австрии в размере 500 млн. евро. Как ожидается, Еврокомиссия вынесет свой вердикт по поводу сделки до конца июля 2009 года.