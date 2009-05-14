Белорусская железная дорога получила кубок

Сегодня в Киеве Белорусская железная дорога получила переходящий кубок победителя Международного производственного соревнования за 2008 год.

Как сообщил корреспондент УНИАН, в соревновании, которое Московская железная дорога (филиал ОАО «Российские железные дороги») и Белорусская железная дорога проводят уже несколько лет подряд, впервые приняла участие также Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД, подразделение «Укрзализныци»).

Как отметил начальник ЮЗЖД Алексей КРИВОПИШИН, все победители международного соревнования были отмечены дипломами и специальными наградами.

В частности, победителями определены Конотопская, Коростенская дирекции ЮЗЖД, Овруцкая дистанция путей ЮЗЖД, Смоленская дистанция путей Московской железной дороги, станция Орша Белоруссой железной дороги, локомотивное депо Жлобин и вагонные депо Гомельское и Оршанское Белорусской железной дороги.

По словам первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Владимира ЛАПТИНСКОГО, до этого соревнования проводились между белорусскими и российскими железными дорогами с целью укрепления производственных связей и повышения эффективности труда. Данное соревнование, в котором также участвовала ЮЗЖД, является четвертым.

Как отметил начальник Московской железной дороги Владимир СТАРОСТЕНКО, в этом году ЮЗЖД выступила с инициативой снова принять участие в соревновании.

Основным условием соревнования является обеспечение безаварийности работы и отсутствие случаев производственного травматизма со смертельными последствиями на железных дорогах.