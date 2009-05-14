Когда Львов возьмет на баланс котельные ЛЖД?

Львовская железная дорога (ЛЖД) настаивает на том, чтобы «Львовтеплоэнерго» и «Зализнычтеплоэнерго» выполнили постановление Львовского городского совета и взяли на баланс котельные ж/д, которые обеспечивают теплом квартиры львовян.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Для нескольких тысяч жителей города отопительный сезон в 2009 году может не начаться из-за позиции этих двух коммунальных предприятий, которые не спешат выполнять постановление Львовского горсовета о передаче 10 котельных на их баланс.

По данным ЛЖД, уже более 10 лет в Украине действует программа передачи ведомственного жилья в коммунальную собственность. За это время Львовская железная дорога передала на баланс города около 500 кв. м жилой площади. Однако технические помещения (котельные и внешние тепловые сети) остались на иждивении железнодорожников. Таким образом, магистраль имеет непрофильное задание – обогревать десятки жилых домов, обеспечивая теплом несколько тысяч львовян.

Как напоминают на ЛЖД, городской совет Львова еще в декабре 2008 года согласился принять в собственность территориальной общины отмеченные котельные, однако коммунальные предприятия не спешат выполнять это решение, поскольку имеют к объектам технические претензии. В первую очередь, предприятия требуют, чтобы Львовская железная дорога за свой счет полностью заменила оборудование котельных на новое. Железнодорожники подсчитали, что капитальный ремонт и полная замена оборудования одной котельной обойдется им более чем в 5 млн. грн. На ЛЖД отмечают, что «в период экономической нестабильности магистраль не имеет возможности проводить ремонты на несколько десятков миллионов».

По данным железной дороги, ее специалисты совместно со специалистами коммунальных предприятий осмотрели оборудование котельных и пришли к выводу, что все котлы, насосы, внутренние сети находятся в хорошем рабочем состоянии, а текущее содержание объектов осуществлялось на должном хозяйственном уровне.

На ЛЖД считают, что город хочет получить от железнодорожников новые котельные без всяких расходов, потому и отказывается принимать их на баланс коммунальных предприятий. Железнодорожники предупреждают, что при таком состоянии дел спорные котельные в сезоне 2009/2010 гг. не смогут обеспечивать теплом квартиры львовян.