На Тернопольщине к работе в осенне-зимний период подготовили 157 единиц техники

Службой автомобильных дорог в Тернопольской области к работе в осенне-зимний период подготовлено 157 единиц техники (69,1 % от общего количества). Как передает корепсондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания коллегии ОГА сообщил начальник Службы автомобильных дорог области Богдан Юлик.

По его данным, получено 44 вагона технической соли, отремонтированы имеющиеся в хозяйствах 1,2 тыс. снегозадерживающих щитов (100% от плановой потребности). «Ориентировочная потребность в средствах для заготовки противогололедных материалов и техники составляет 12 млн грн, из них оплачено 7.14 млн. грн. С привлеченной техникой сторонних организаций на зимнем содержании будет работать 200-250 единиц, из них очистительной – 150-170 единиц», – рассказал Юлик.

По его данным, в последние годы САД не в состоянии проводить зимнее содержание автодорог без мощной техники таких предприятий, как ООО «Техно-Буд-Центр» и « Авакс-Проф», которые обслуживают 172 км дорог, имеющих 11 мощных погрузчиков, 6 автогрейдеров, 2 бульдозера, 18 пескоразбрасывателей, тягачи, тракторы К-701,Т-150 и другие механизмы.

«Указанные предприятия самостоятельно заготавливают посыпочные противогололедные материалы и техническую соль для их приготовления и в настоящее время обеспечены необходимым объемом их потребности.

Кроме этого имеются 16 участков на дорогах государственного значения со зверхнормативными уклонами, которые требуют постоянного присутствия в зимний период мощной техники, на которых проводится круглосуточное видеонаблюдение 17-ю видеокамерами и привлекаются эти предприятия, что позволяет обеспечить бесперебойное движение в зимний период», – сообщил Юлик.