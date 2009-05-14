ОЖД проводит месячник повышения доходности

На Одесской железной дороге с целью уменьшения убыточности пассажирских перевозок в пригородном сообщении, усиления контроля относительно недопущения безбилетного проезда граждан и улучшения качества обслуживания пассажиров с 1 по 31 мая 2009 года проходит месячник повышения доходности от перевозки пассажиров в пригородном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Во время месячника железнодорожники Одесской активно проверяют поезда, также значительное внимание уделяется качеству работы проводников. Кроме того, усилена работа посадочных бригад относительно выявления поддельных удостоверений, недействительных абонементных билетов, билетов выходного дня с привлечением работников линейных отделов милиции.

Как отмечают на дороге, проведение подобных мероприятий направлено на недопущение безбилетного проезда в электропоездах и способствует увеличению денежных поступлений.