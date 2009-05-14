Убытки ЛЖД от перевозок пассажиров в І квартале - 209 млн. грн.

Убытки пассажирского хозяйства Львовской железной дороги (ЛЖД) в январе-марте 2009 года составили 209 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

При этом, по данным ЛЖД, покрытие расходов на пассажирские перевозки составляет лишь 31,7%, в частности на пригородные – 17,1%.

В первом квартале ЛЖД перевезла 16,2 млн. пассажиров, из них в пригородном сообщении – 13,6 млн. Эксплуатационные расходы на предоставление этих услуг составили 306,1 млн. грн., тогда как доходная часть – 97,1 млн. грн.

Всего за отчетный период Львовская железная дорога отправила 8,7 тыс. пассажирских и 29,4 тыс. пригородных поездов. Средняя наполненность одного вагона пассажирского поезда составляла 24,5 пасс., в т.ч. в пригородном сообщении – 37,9 пасс. Дефицита билетов даже в предпраздничные и праздничные дни зафиксировано не было.

На ЛЖД подчеркивают, что в целом в пассажирском хозяйстве Львовской магистрали на протяжении января-марта потребление топливно-энергетических ресурсов удалось уменьшить на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что дало возможность сэкономить 1 млн. 970 тыс. грн., даже несмотря на подорожание этих материалов на 34%.

Кроме того, ЛЖД отмечает задолженность за перевозку льготных категорий пассажиров. За первые три месяца 2009 года долг Министерства образования и науки перед Львовской железной дорогой превысил 11 млн. грн., на счет ЛЖД поступило только 1,5 млн. грн. В то же время компенсация железной дороге за перевозку на льготных условиях детей в возрасте от 6 до 14 годов не предусмотрена вообще.

Как отмечают на ЛЖД, остается острым и проблемным также вопрос возвращения областными госадминистрациями долгов за перевозку льготников. Некоторые из них имеют задолженность за первый квартал, при этом в мае пока не перечислено ни копейки.