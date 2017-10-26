Киев парализовали вечерние пробки

В столице автомобилисты встали в огромных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.Марѕ.

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В частности, «красные» ул. Сечевых Стрельцов, Чорновила и бул. Т. Шевченко (от ул. Саксаганского до ул. Крещатик).

Также движение транспорта затруднено на Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов и Столичном шоссе.

Также авто застряли в пробках на проспекте Победы и ул. В. Гетмана.

Как сообщал УНИАН ранее, столичная власть планирует начать сотрудничество с Google, чтобы с помощью его сервисов киевляне могли получать необходимую информацию относительно всех муниципальных учреждений, коммунальных предприятий и всех городских мероприятий.