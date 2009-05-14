МВД возбудило уголовное дело по ДТП с Игорем Пелыхом

Сотрудники киевской милиции возбудили уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Хонда», в котором в результате ДТП погиб известный украинский тележурналист Игорь Пелых.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по статье, которая предусматривает серьезное наказание за нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели одного и больше людей.

Как отметили в ЦОС, сегодня Шевченковский районный суд Киева должен избрать этому водителю меру пресечения.

В то же время, в столичной милиции сообщили, что этот человек 12 мая сам вместе с адвокатом явился в милицию. Но сейчас он находится в больнице скорой медицинской помощи, поскольку во время ДТП получил травму головы.

В ЦОС также сообщили, что этот человек работал с погибшим в продюсерском центре.

Как сообщал УНИАН, 35-летний И.Пелых погиб в автокатастрофе, которая произошла в Киеве на Проспекте Победы около 5 часов утра 8 мая.