Продажи новых автомобилей в Европе упали в апреле на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 1 миллиона 251 тысячи 862 автомобилей в месяц, сообщает РИА Новости данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).

В целом за январь-апрель 2009 года продажи новых автомобилей в Европе упали на 15,9%. Падение продаж составило в январе - 27%, в феврале - 18,3% и в марте - 9%. В марте падение замедлилось, поскольку многие страны Европы оказали государственную помощь своим автопроизводителям.

Так, в Германии, где автопроизводители продолжают получать государственные дотации, в апреле продажи выросли на 19,4%, что, однако, меньше мартовского скачка продаж в 40%. Рост продаж среди стран Западной Европы отмечен также в Австрии - на 12,8%.

В остальных странах Западной Европы отмечено падение продаж. Во Франции и Италии продажи в апреле упали незначительно и составили соответственно 7,1% и 7,5%, в Люксембурге - 8,5%. В Великобритании и Испании продажи новых автомобилей продолжили сильное падение и составили в апреле 24% и 45,6% соответственно.

В Восточной Европе результаты продаж в апреле сильно разнятся. Так, в Польше было продано новых автомобилей на 2,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, в Чехии - на 19% больше, в Словакии продажи выросли на 43,5%. В то же время в Венгрии продажи упали на 51,5%, а в Румынии - на 51,8%.

При составлении статистических отчетов Европейская ассоциация автопроизводителей использует данные стран ЕС, за исключением Мальты и Кипра, а также стран европейской ассоциации свободной торговли - Исландии, Норвегии и Швейцарии.