На Луганщине восстановили и открыли разрушенный оккупантами в 2014 году мост через Северский Донец

Сегодня в Луганской области состоялось открытие Томашевского моста через р. Северский Донец.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, в церемонии открытия приняли участие заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Луганской облгосадминистрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз и другие.

Мост находится на автомобильной дороге государственного значения Т1302 Танюшовка - Старобельск - Бахмут и соединяет города Лисичанск и Рубежное.

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Как напомнили в Мининфраструктуры, летом 2014 года Томашевский мост был взорван сепаратистами и практически полностью разрушен.

В июне 2017 года по заказу Службы автомобильных дорог в Луганской области 26 объединенный отряд Госспецтрансслужбы начал реконструкцию моста. Во время возведения моста саперами была обнаружена мина ТМ62М и тротиловые шашки. Благодаря профессиональным действиям саперов Госспецтрансслужбы начиненный взрывчатыми веществами мост не взорвался.

Работы продолжались пять месяцев, планировалось, что проектная сметная стоимость моста составит 16,7 млн грн, после проведенного тендера стоимость работ по восстановлению моста уменьшилась до 12,5 млн грн.