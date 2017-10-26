Власти Киева призвали митингующих разблокировать улицу Грушевского
В Киевсовете считают, что необходимости в наличии палаток на проезжей части нет.
Столичная власть попросила протестующих разблокировать проезжую часть улицы Грушевского, где участники акции протеста установили палатки.
Об этом заявил заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в эфире телеканала "112 Украина".
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"Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам, и если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги. Я лично был на Грушевского: необходимости в перекрытии дороги не было никакой, эти палатки стоят там пустыми, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции", - сказал Прокопив.