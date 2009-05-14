Львовская железная дорога (ЛЖД) намерена обратиться в суд из-за того, что Львовский городской совет медлит с выдачей разрешения на перепрофилирование бывшего железнодорожного общежития в жилой дом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Как отмечается в сообщении, горсовет не выдает свидетельство о праве собственности на здание, и данный вопрос не удается решить на протяжении уже двух лет. Речь идет о 453 кв. м земли в центральной части Львова. Уже более четырех лет общежитие находится в аварийном состоянии, в нем никто не проживает. Львовские железнодорожники решили реконструировать нежилое здание и обустроить жилой дом для работников магистрали. По словам главного инженера ЛЖД Владимира КИСЕЛЕВА, в доме уже ведутся ремонтные работы за средства Львовской магистрали, и железнодорожники надеются в ближайшее время получить квартиры.

В то же время, на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета 27 апреля 2009 года члены исполкома единогласно проголосовали против предоставления железнодорожникам разрешения на перепрофилирование. Объективных причин для отказа у депутатов нет, считают железнодорожники, поскольку они предоставили все необходимые документы.

На Львовской железной дороге заявляют, что будут вынуждены отстаивать право на жилье для специалистов магистрали в судебном порядке, поскольку депутаты отказали им уже в четвертый раз.

По данным ЛЖД, архивные документы 1949 и 1953 годов и множество дополнительных справок и документов являются доказательством того, что бывшее общежитие учеников львовской школы железнодорожников-машинистов было построено в послевоенный период и закреплено за Львовской железной дорогой.