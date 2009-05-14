Лучшим проводником «Укрзализныци» избрана Наталия Стародубцева

В Харькове на базе спортивного комплекса «Локомотив» (Южная железная дорога) состоялся финал конкурса «Лучший проводник года».

Как сообщает пресс-служба «Укрзализныци», первое место заняла Наталия СТАРОДУБЦЕВА (проводник прицепного вагона Харьков-Варшава Харьковского вагонного участка №1, Южная железная дорога), второе место - Ольга ЦИКУНОВА (проводник поезда №83/84 Ковель-Одесса пассажирского вагонного депо Ковель, Львовская железная дорога), третье - Алина ЯНЧЕВСКАЯ (проводник поезда №821/822 Киев-Фастов моторвагонного депо Фастов, Юго-Западная железная дорога).

За победу состязались 18 лучших проводников - по три от каждой железной дороги Украины.

Все участники финала получили подарки и премии. С помощью тестирования были проверены профессиональные теоретические и практические знания проводников, другие задания позволили оценить смекалку во внештатных ситуациях, учтивость, уровень сервисного обслуживания и др.

«Проводник должен уметь достойно выходить из любых нестандартных ситуаций, которые возникают во время общения с пассажирами», - подчеркнул замгендиректора «Укрзализныци» Анатолий СЛОБОДЯН.