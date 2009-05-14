Чистый убыток компании «Астелит» снизился

Чистый убыток оператора мобильной связи «Астелит» (ТМ life:)) в первом квартале 2009 г. снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 24,7% и составил 24,4 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Доход компании «Астелит» в первом квартале т.г. снизился, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 12,3% и составил 79,1 млн. долл. В то же время, как отметили в пресс-службе компании, «показатели life:) являются более оптимистичными» по сравнению с общими рыночными тенденциями в контексте индикатора доходов, - «несмотря на общее падение доходности рынка», доход life:) вырос в гривне «и снизился только на 12,3% в долларовом эквиваленте».

В первом квартале 2009 года абонентская база life:) достигла 11,5 млн. чел., рыночная доля компании по этому показателю составила 21,1%, а годовой прирост – 22,3%. «Астелит» увеличил свою рыночную долю примерно на 1% всего за один квартал, став при этом единственным GSM-оператором, которому удалось пополнить свою абонентскую базу.

База абонентов, активных в течение 3 месяцев, выросла на 37,9%, по сравнению с 1-м кварталом 2008 г., и достигла 70% всей абонентской базы. Как в годовом, так и квартальном расчете, life:) стал единственным оператором, который увеличил базу абонентов, активных в течение трех месяцев.

Компания «Астелит» зафиксировала в первом квартале 2009 года положительный показатель EBITDA в размере 3.6 млн. долл., что на 71% больше, чем за первый квартал 2008 года, хотя в четыре раза меньше, чем за четвертый квартал 2008 года.

Снижение по сравнению с предыдущим кварталом в компании объясняют, в основном, ростом операционных расходов. В первом квартале 2009 года капитальные расходы «Астелита» составили 42.2 млн. долл., что на 24% ниже, чем в первом квартале 2008 года.

Справка УНИАН. Национальный оператор мобильной связи life:) – лидер по привлечению новых абонентов, обслуживающий 11,5 миллионов абонентов (по состоянию на первый квартал 2009 года). Сеть life:) обеспечивает покрытие территории, на которой проживает 93,9% населения страны, и предоставляет возможность роуминга в 171 стране благодаря 429 роуминг-партнерам. Оператор первым на рынке внедрил технологию EDGE и предлагает своим абонентам широкое EDGE-покрытие: около 66,2% базовых станций в сети оператора обеспечивают работу EDGE. 488 центров обслуживания абонентов и эксклюзивных магазинов life:) работают в 185 городах страны. Кроме этого, абоненты могут заказать услуги life:) в 34 600 торговых точках.