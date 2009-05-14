В ДП «Житомироблавтодор» выявлены нарушения

Контрольно-ревизионное управление (КРУ) Житомирской области в результате ревизии ДП «Житомироблавтодор» за 2006-2008 годы выявило нарушения на общую сумму 11,7 млн. грн.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил начальник КРУ Житомирской области Геннадий ГАЛЕЦКИЙ.

В том числе ревизоры выявили 4,7 млн. грн. потерь финансовых и материальных ресурсов, 7 млн. грн. финансовых нарушений, которые не привели к потерям, а также потери, допущенные из-за неэффективных управленческих действий, на сумму в 0,6 млн. грн.

Кроме того, Г. ГАЛЕЦКИЙ отметил, что работники ДП «Житомироблавтодор" неверно определяли стоимость общепроизводственных затрат, в результате чего предприятие в 1 квартале 2009 года завысило стоимость работ на общую cумму в 2,3 млн. грн.

По его словам, принятыми КРУ мерами обеспечено возмещение финансовых нарушений на общую сумму в 6,7 млн. грн. По результатам ревизии на 79 служащих составлены протоколы об административных нарушениях, также материалы ревизии КРУ передало в УМВД Украины в Житомирской области и сообщило о них в областную прокуратуру.