Тендер на поставку элементов рельсовых скреплений "Укрзализныце" выиграла компания Дубневичей - Prozorro

Тендер на поставку элементов рельсовых скреплений для оператора железных дорог Украины - акционерной госкомпании «Укрзализныця» - выиграла компания «ВМ Трейдинг», которую СМИ связывают с народными депутатами Украины братьями Дубневичами.

Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, «ВМ Трейдинг» по результатам тендера подпишет с «Укрзализныцей» контракт на поставку до 31 декабря 2017 года 20 тыс. комплектов.

Сообщается, что в тендере принимали участие три компании – «АТ Механика» с предложением 2,96 млн грн, «Авант-Гарде» с предложением 3,54 млн грн и «ВМ Трейдинг» с предложением 3,52 млн грн.

По итогам тендерной процедуры предложение «АТ Механика» было отклонено и победителем стала «ВМ Трейдинг», которая предложила цену почти на 500 тыс. грн больше.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Служба безопасности Украины расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют должностные лица «Укрзализныци» и компании братьев Дубневичей.

В частности, больше года НАБУ проводит расследование в отношении высокопоставленных чиновников «Укрзализныцы», которые в обход системы закупок Prozorro через подведомственное предприятие «Коростенский завод железобетонных шпал» закупали продукцию по завышенным ценам у принадлежащих Дубневичам фирм, в результате чего железной дороге был нанесен ущерб на 26 млн грн. В начале апреля НАБУ провело обыск в офисах компаний, которые принадлежат братьям Дубневичам, однако о результатах обыска ничего неизвестно.

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Ранее в интервью УНИАН директор компании «АО Механика» Виталий Руденко заявлял, что менеджмент «Укрзализныци» с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. Кроме того, многие высокопоставленные чиновники «Укрзализныци» являются помощниками Дубневичей.

СМИ ранее сообщали о том, что в начале февраля обыск в работающих в нефтегазовой сфере компаниях братьев Дубневичей проводила СБУ. Тогда же появилась информация, что спецслужба расследует злоупотребления фирм Дубневичей на сумму 1 млрд грн. В июне Высший админсуд принял к рассмотрению жалобу управления Государственной фискальной службы во Львовской области, которая около двух лет добивается в судах внеплановой проверки «Корпорации КРТ», подозревая компанию в неправильном формировании налогового кредита на огромную сумму. Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного ни них и членов их семей недвижимого имущества. В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен. Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.

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Справка УНИАН. Фирма «ВМ Трейдинг» зарегистрирована на Михаила Врублевского в конце 2016 года в г. Городок (Львовская обл.) по ул. Комарновская, 66. Также Врублевский является директором «Экспозиция» Андрея Бохенка, которая прописана по тому же адресу - вместе с «Квадрохим», совладелицей которого является Наталья Дубневич, жена Ярослава Дубневича, и Татьяна Дубневич, жена Богдана Дубневича.