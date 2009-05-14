ЮЗЖД отменяет две электрички по воскресеньям

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отменяет по воскресеньям курсирование двух электропоездов в пригородном сообщении в Житомирской области.

Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, с 17 мая 2009 года дизель-поезда № 6469 Коростень-Житомир и № 5604 Житомир-Коростень не будут курсировать по воскресеньям. Причина – малый пассажиропоток в указанных поездах на этих маршрутах в выходной день, в связи с чем их курсирование аннулируется для снижения убыточности пассажирских перевозок.