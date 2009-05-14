ЮЗЖД отменяет две электрички по воскресеньям
19:36, 14 мая 2009Транспорт/Связь
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В Житомирской области
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) отменяет по воскресеньям курсирование двух электропоездов в пригородном сообщении в Житомирской области.
Как сообщает пресс-служба ЮЗЖД, с 17 мая 2009 года дизель-поезда № 6469 Коростень-Житомир и № 5604 Житомир-Коростень не будут курсировать по воскресеньям. Причина – малый пассажиропоток в указанных поездах на этих маршрутах в выходной день, в связи с чем их курсирование аннулируется для снижения убыточности пассажирских перевозок.
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