В Хмельницкой области могут отменить электрички

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) будет вынуждена отменить курсирование поездов в пригородном сообщении в Хмельницкой области из-за несогласия со стороны Хмельницкой облгосадминистрации повысить тарифы на проезд. Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Как отмечается в сообщении, в этом регионе пригородные поезда являются наиболее энергоемкими, так как они обслуживаются дизель-поездами и поездами с тепловозной тягой на участках: Хмельницкий-Шепетовка, Хмельницкий-Каменец-Подольский-Ларга, Хмельницкий-Гусятин, Шепетовка-Хмельницкий. В частности, расходы железной дороги на один отправленный поезд составляют 3,6 тысяч гривен, а среднесуточная выручка составляет 350 гривен на один поезд.

За 4 месяца 2009 года железная дорога перевезла 406 тысяч пассажиров льготных категорий в Хмельницкой области на сумму свыше 1 млн. 658 тыс. грн. Хмельницкая облгосадминистрация компенсировала только 43% затрат на перевозку льготников, то есть около 713 тыс. грн. Убытки железной дороги от перевозки пассажиров в области за этот период составили свыше 945 тыс. грн.

Кроме того, по данным ЮЗЖД, Хмельницкая облгосадминистрация задолжала также за перевозку льготных категорий населения в 2008 году, компенсировав только 38% (1 млн. 739 тыс. грн.). В прошлом году в Хмельницкой области Юго-Западная железная дорога перевезла 1 млн. 536 тыс. пассажиров-льготников на сумму свыше 4 млн. 566 тыс. грн. Убытки железной дороги составили 2 млн. 826 тыс. грн.