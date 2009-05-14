Реформирование железных дорог повысит их производительность и улучшит финансовое состояние.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СНИТКО на международной конференции по вопросам реформирования железнодорожного транспорта, в которой принимают участие представители железнодорожных дорог Украины, Совета профсоюза железнодорожников и транспортных строителей, научные работники, руководство железных дорог Словакии, Венгрии, Казахстана, Польши и России.

В частности, Н.СНИТКО акцентировал, что реформирование железнодорожной отрасли крайне необходимо для ее нормального развития, однако оно имеет иную природу, чем реформирование железных дорог в Европе, поскольку речь идет о других предпосылках реформирования: в Украине оно нужно для обновления основных фондов и приведения деятельности железной дороги в соответствие с украинским и международным законодательством.

Как сообщил Н.СНИТКО, в течение нескольких лет специалистами «Укрзализныци» при участии ведущих научных работников отрасли проводится работа по изучению международного опыта реформирования железных дорог и проработке наиболее эффективной модели ведения хозяйства, которая должна быть создана в процессе реформирования.

«Универсальным аспектом реформ является отделение функций эксплуатационных и коммерческих от социальных и политических, которые реализуются правительством. Как правило, это осуществляется путем создания акционерной железнодорожной компании с сохранением политической и регулирующей функции за правительством», - сказал Н.СНИТКО.

Как отметил в своем выступлении начальник Львовской железной дороги Михаил МОСТОВОЙ, наиболее приемлемой для Украины является немецкая концепция реформирования в форме концерна с переходом в будущем в акционерное общество.

Конференция во Львове проходит 14-15 мая. На протяжении двух дней специалисты будут делиться и обмениваться опытом реорганизации железных дорог в разных странах, а также искать пути оптимизации структурных изменений.

Справка УНИАН. Реформирование железных дорог уже произошло в десятках стран мира. В Европе эти процессы начали набирать обороты еще в начале 90-х годов прошлого века и были направлены на повышение производительности железных дорог, улучшение их финансового состояния путем сокращения расходов, привлечения дополнительных грузов и увеличения доли железнодорожного транспорта на общем рынке транспортных услуг.

Основные принципы реформирования европейских железных дорог следующие: сохранение государственного контроля за железнодорожной отраслью; отказ от вмешательства в хозяйственную деятельность и децентрализация управления отдельными видами деятельности; передача региональным ветвям власти части бюджетных средств для компенсации компаниям-перевозчикам убытков от местных и региональных пассажирских перевозок; поэтапное проведение реформ на протяжении длительного времени.