В Киеве ограничат движение транспорта на некоторых улицах

В Киеве на эстакаде Южного мостового перехода, ул. Паньковской движение транспорта будет частично ограничено, а на ул. Глубочицкой - закрыто.

Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», в связи с выполнением ремонта деформационных швов на эстакаде Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе с 21:00 27 октября до 7:00 28 октября, а также со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана с 21:00 28 октября до 7:00 29 октября и с 21:00 29 октября по 7:00 30 октября.

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Также в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия частично будет ограничено движение с 8:00 до 18:00 30 и 31 октября на ул. Паньковской.

С 9:00 до 18:00 29 октября во связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Глубочицкой (на участке от Кудрявского спуска до ул. Соляной) будет закрыто движение транспорта.

«Киевавтодор» просит извинения за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанным с выполнением ремонтных работ.