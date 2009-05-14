«Роза Ветров» подписала соглашение с «АэроСвит»

Авиакомпания WINDROSE («Роза Ветров») подписала двустороннее interline-соглашение с авиакомпанией «АэроСвит – Украинские Авиалинии». Как сообщила сегодня пресс-служба компании WINDROSE, соглашение между украинскими компаниями вступило в силу 7 мая.

Соглашение позволяет авиаперевозчикам выписывать на своих бланках билеты на прямые и стыковочные рейсы компании-партнера.

По словам заместителя директора по маркетингу и продаже авиакомпании WINDROSE Олега МАКСИМОВА, благодаря этому соглашению авиакомпании теперь предоставляют своим пассажирам возможность приобретения единого авиабилета в рамках маршрутных сетей обеих авиакомпаний.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» (WINDROSE) была основана в 2003 году. Авиакомпания WINDROSE предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок. Парк авиакомпании состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.

Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.