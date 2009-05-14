ITC расширил покрытие сети высокоскоростной передачи данных

Оператор сотовой связи International Telecommunication Company (ITC, ТМ СDMA Ukraine) расширил покрытие сети высокоскоростной передачи данных по технологии EVDO в Киевской области. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В мае 2009 года к списку населенных пунктов, в которых функционирует EVDO, присоединились Васильков, Гостомель, Гореничи, Глеваха, Боярка, Ирпень, Козин и Буча», - отмечается в сообщении.

Одновременно с запуском EVDO во всех перечисленных населенных пунктах стартовали подключения к тарифным планам услуги Internet3.

По словам технического директора СDMA Ukraine Сергея Орлова, компания намерена «активно развивать EVDO-покрытие и наращивать емкость сети», в планах компании запустить до конца кода EVDO еще в целом ряде крупных городов, в том числе «в некоторых областных центрах».

Справка УНИАН. Технология EVDO Rev.A, которая используется в сети СDMA Ukraine, обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 3,1 Мбит/с, что соответствует стандартам связи третьего поколения (3G).

Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine. Компания является лидером по объему абонентской базы в Украине среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 299 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.