ГАИ проводит операцию по проверке номерных знаков авто

С 14 мая Госавтоинспекция МВД Украины проводит операцию "Номерной знак".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, во время наблюдения за дорожным движением работники ГАИ будут выявлять транспортные средства, на которых используются номерные знаки с нарушением требований ч. 5 ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Инспекторы будут обращать особое внимание на водителей, которые управляют транспортными средствами: без номерного знака или с номерным знаком, который не принадлежит этому средству; с номерным знаком, закрепленным в неустановленном для этого месте; с номерным знаком, закрытым другими предметами или загрязненным, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров; с перевернутым или неосвещенным номерным знаком.

В соответствии с санкциями ст. 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на водителей, которые совершили указанные нарушения, может быть наложен штраф в размере от 170 до 255 грн.

За повторное совершение правонарушения налагается штраф от 255 до 510 грн. или "общественные работы на срок от 30 до 40 часов с оплачиваемым изъятием транспортного средства или без такого".