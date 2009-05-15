АвтоВАЗ прогнозирует снижение продаж на 20-25%

Продажи крупнейшего российского производителя легковых машин АвтоВАЗа могут снизиться в 2009 году на 20-25 процентов, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на исполнительного вице-президента компании Яна Венсана.

Менеджер сказал газете, что компания рассчитывает продать 470.000-500.000 автомобилей, заняв 34-35 процентов российского рынка, который, в свою очередь, сожмется до 1,4 миллиона машин с прошлогодних почти 3 миллионов.

В прошлом году АвтоВАЗ продал 622.000 машин.

Спрос на автомобильном рынке России рекордно рухнул с началом экономического кризиса, вынудив основных производителей останавливать конвейеры для расчистки затоваривавшихся складов и просить финансовой поддержки у государства.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые четыре месяца продажи АвтоВАЗа снизились на 42 процента до 122.856 автомобилей при общем падении рынка на 44 процента до 525.786 машин.

Венсан сказал, что, по прогнозам АвтоВАЗа, рынок может начать восстановление в 2010 году, а с 2011-го начнет расти в среднем на 21 процент в год.