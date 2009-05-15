НКРС выдаст 34 лицензии операторам телекоммуникаций

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) на своем заседании 14 мая т.г. приняла решение о выдаче 34 лицензий операторам телекоммуникаций. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

«На заседании НКРС принято решение о выдаче 31 лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и о выдаче 3 лицензий и аннулировании 2 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины», - отмечается в сообщении.

Также НКРС рассмотрела и приняла решение по 56 заявкам операторов телекоммуникаций о выделении и переоформлении номерного ресурса.

В Реестр радиоэлектронных средств и излучающих устройств внесены 45 радиоэлектронных средств.

Также на заседании Комиссии утверждены изменения и дополнения к Перечню радиоэлектронных средств и излучающих устройств, для эксплуатации которых не нужны разрешения на эксплуатацию. Данный документ будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

НКРС утвердила изменения в Порядок осуществления государственного надзора за пользованием радиочастотным ресурсом Украины в полосах радиочастот общего пользования. Данный документ также будет подан на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Комиссией согласованы без замечаний проекты постановлений Кабинета министров Украины "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины "О сроке действия лицензий на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности, размеры и порядок зачисления платы за ее выдачу" от 29 ноября 2000 г. № 1755" и "О внесении изменений в перечень документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче лицензий для отдельного вида деятельности".

Следующее заседание НКРС состоится 21 мая 2009 года.