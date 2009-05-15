Ситуация на "Marathon" удовлетворительная

Посольство Украины в Королевстве Нидерланды направило дополнительную информацию относительно захваченного сомалийскими пиратами 7 мая с.г. судна „Marathon”, в состав экипажа которого входят 8 граждан Украины.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По данным компании-оператора „Cargadoor Amons & Co”, представители компании имели возможность разговаривать с пиратами, а также с капитаном судна. Капитан сообщил, что в целом состояние здоровья экипажа и ситуация на судне удовлетворительная. По информации экспертов рабочей группы МИД, Минюста, Минобороны и Минтранса Нидерландов, переговорный процесс не требует дополнительного ведомственного вмешательства. Члены межведомственной рабочей группы Нидерландов по-прежнему воздерживаются от каких-либо комментариев относительно результатов переговоров с пиратами.

Дело находится на особом контроле в дипучреждениях Украины в Нидерландах, Кении и в МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 мая с.г. сомалийские пираты захватили грузовое судно „Marathon” под флагом Нидерландских Антильских островов, владелец - компания „Western Marine Transport NV”, оператор – компания „Cargadoor Amons & Co” (г. Заандам, Нидерланды). В состав экипажа входят 8 человек – все граждане Украины.