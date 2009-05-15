В Донецке намерены построить аэропорт по хорватскому проекту
Ведутся переговоры
Донецк может реализовать проект аэровокзального терминала, который был разработан Хорватией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Украины Борис КОЛЕСНИКОВ 14 мая, находясь в Донецке на строящемся стадионе "Донбасс-Арена" вместе с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и президентом ФК "Шахтер", народным депутатом Украины Ринатом АХМЕТОВЫМ.
"По аэровокзальному терминалу ведутся переговоры с Иваном ВАСЮНИКОМ (вице-премьер Украины - УНИАН) по поводу покупки нереализованного проекта в Загребе", - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.
По словам депутата, это абсолютно новый проект, и в Хорватии он не был реализован ввиду финансовых трудностей.
«Думаю, что мы можем его приобрести и уже в августе приступить к реализации этого аэровокзального комплекса", - уточнил Б.КОЛЕСНИКОВ. Стоимость проекта, по его словам, составляет от 60 до 90 млн. евро.