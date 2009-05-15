Укрзализныця и Немецкие железные дороги подписали соглашение

«Укрзализныця» и Немецкие железные дороги сегодня подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как передает корреспондент УНИАН, с украинской стороны соглашение подписал заместитель гендиректора «Укрзализныци» Виктор ЧЕРНЫЙ, с немецкой – член правления Немецких железных дорог Отто ВИСХОЙ.

Сотрудничество, в частности, предусматривает долгосрочную работу для дальнейшего увеличения грузопотока не только между обеими странами, но и на направлении Европа – Украина – Россия – Средняя Азия – Китай.

В рамках сотрудничества предусмотрено создать рабочую группу, в которую войдут представители дорог, бизнеса, власти, представители Украинского союза промышленников и предпринимателей.

«Действительно, мы очень долго шли к подписанию такого крупного стратегического соглашения с Немецкими железными дорогами. Данное соглашение позволит упростить вопрос организации перевозок в прямом сообщении между «Укрзализныцей» и Немецкими железными дорогами, вопрос оптимизации тарифной составляющей на всем пути транспортировки и упростить процедуры пересечения границ, как грузами, так и пассажирами. Это основные итоги подписания данного соглашения», - отметил В.ЧЕРНЫЙ.