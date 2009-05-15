Убытки РЖД превысили 17 млрд. рублей

В первом квартале 2009 года ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) получило чистый убыток в размере 17,1 миллиарда рублей, сообщает Лента.ру со ссылкой на пресс-релиз госкомпании.

При этом доходы компании за первые три месяца текущего года сократились на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составили 233,462 миллиарда рублей.

Причиной убытков, по данным РЖД, стал отказ от индексации тарифов на железнодорожные услуги, а также снижение курса рубля, рост тарифов на электроэнергию и топливо. Кроме того, отрицательный финансовый результат связан со снижением пассажиропотока в первом квартале 2009 года на 12,3%, а грузовых перевозок - на 27,1%.