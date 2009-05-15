Укрзализныця предупредила хищение свыше 70 т угля

С начала текущего года работники военизированной охраны «Укрзализныци» предупредили 178 случаев хищения угля, который перевозился железными дорогами, на общую сумму 52,9 тыс. грн. Как сообщает пресс-служба, общий вес угля около 71,5 тонн.

При этом задержаны и переданы в подразделения транспортной милиции 182 расхитителя.

В частности, 13 мая на перегоне Пресноводная—Чистополье работниками военизированной охраны во время проведения оперативно-профилактических мероприятий задержаны два неработающих местных жителя, которые с помощью автомобиля ВАЗ-2101 пытались вывезти похищенный из полувагонов уголь весом 1200 кг общей стоимостью 1300 грн. Задержанные граждане переданы в линейный отдел милиции на станции Керчь, ведется следствие.