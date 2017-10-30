Авиакомпания Qatar Airways хочет удвоить частоту полетов в Украину

Катарская авиакомпания Qatar Airways, которая с 28 августа осуществляет ежедневные полеты по маршруту Киев-Доха (Катар), планирует увеличить частоту полетов в Украину до двух в день с 14 декабря. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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"Учитывая высокий спрос, авиакомпания Qatar Airways объявила о начале выполнения двух ежедневных рейсов из Киева в Доху, начиная с 14 декабря 2017", - написал он.

Согласно информации на сайте компании Qatar Airways, на данный момент рейсы выполняются из Киева в 12:50, а в обратном направлении - в 6:40.

После 14 декабря добавятся рейсы из Киева в 22:40, а в обратном направлении - в 16:05.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Qatar Airways с 28 августа 2017 начала осуществлять ежедневные вылеты в столичный аэропорт "Борисполь" из Дохи (Катар).

Справка УНИАН. Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. По состоянию на январь 2017 года Qatar Airways обслуживает более 150 направлений по всей Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании из своего центра в международном аэропорту Хамад, что делает ее одним из немногих авиаперевозчиков, который летает на все пять обитаемых континентов планеты.

Международный аэропорт "Борисполь" – государственное предприятие, обеспечивающее 55% авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании "Международные авиалинии Украины".