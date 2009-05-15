Транспортники Полтавщины уменьшили перевозку грузов

В январе-апреле текущего года предприятия транспорта Полтавской области перевезли 7,3 млн. тонн грузов, что на 13% меньше, чем за январь-апрель 2008 года

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Полтавской областной госадминистрации.

По их данным, грузооборот уменьшился за этот период на 31,3% и составил 2119,8 млн. ткм. Произошло уменьшение грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта, соответственно, на 13% и 20%.

За январь-апрель т.г. предприятиями автомобильного транспорта (с учетом грузовых перевозок, выполненных физическими лицами-предпринимателями) перевезено 1,2 млн. тонн грузов, что на 8 % меньше, чем за январь-апрель 2008 года.