Пассажиры поездов выпили почти 7 млн. стаканов чая

В перечне сервисных услуг, которые пассажир может получить в поезде, около 20 пунктов, но наибольший спрос у пассажиров имеют: обеспечение постельным бельем; продажа чая, кофе и кондитерских изделий; перевозка посылок и передач («Экспресс-передача») и оформление в поезде перевозки дополнительного багажа. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

По ее данным, на протяжении I квартала 2009 года в дальнем сообщении перевезено почти 22 млн. пассажиров. За этот период реализовано 6 млн. 821 тыс. комплектов постельного белья (против 7 млн. 871 тыс. комплектов за соответствующий период 2008-го). При этом в 1-м квартале в этом году 33,3 тыс. комплектов постельного белья предоставлено бесплатно в рамках благотворительной акции по предоставлению белья и чая инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которая действует на железных дорогах Украины с 2002 года.

Вторая популярная услуга — продажа чая и кофе пассажирам. За I квартал 2009-го реализовано почти 7 млн. стаканов чая (против 6 млн. 490 тыс. в 2008-ом). В вагонах фирменных поездов, СВ и международного сообщения пассажиры обеспечиваются чаем, кофе и кондитерской продукцией круглосуточно, в вагонах пассажирских поездов — не мене 3 раз в сутки.

В сообщении отмечается, что каждая железная дорога, как самостоятельный субъект хозяйственной деятельности, разрабатывает собственный прейскурант на весь список услуг, а следовательно, цены на разных железных дорогах могут незначительно отличаться. По желанию пассажира проводник предоставит возможность ознакомиться с прейскурантом. Однако стоимость услуги по предоставлению комплекта постельного белья на всех железных дорогах одинаковая (12 грн. в купейных и плацкартных вагонах, 18 грн. — в СВ). Напомним, с 2007 года оплата постельного белья осуществляется только через билетные кассы.

Согласно с п. 63 «Порядка обслуживания граждан железнодорожным транспортом» доставка постельных вещей на спальное место пассажира и сбор ее за 30 минут до прибытия пассажира к месту назначения является обязанностью проводника вагона. При необходимости в поездах всех категорий проводник должен помочь заслать постельное белье инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и детям.

С вопросами и замечаниями относительно качества обслуживания пассажир может обратиться к начальнику поезда, в которого находится книга жалоб и предложений, или позвонить по телефону по номеру «телефона доверия» «Укрзализныци»: 465-14-65.