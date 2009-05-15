Луцкому предприятию электротранспорта выделено 1,5 млн. грн.

Луцкому предприятию электротранспорта депутаты Волынского облсовета во время сегодняшней сессии выделили 1,5 млн. грн. на погашение задолженности по заработной плате.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, средства в сумме 1 млн. 720 тыс. грн. поступили в виде субвенции из государственного бюджета.

По словам начальника главного финансового управления ОГА Игоря НИКИТЮКА, деньги сегодня же будут направлены ЛПЭ. Кроме того, депутаты областного совета приняли проект обращения Волынского областного совета к Кабинету Министров Украины о состоянии финансирования из государственного бюджета средств на обеспечение льготного проезда общественным транспортом.

Работники Луцкого предприятия электротранспорта прекратили забастовку и предприятие заработало в нормальном режиме, сообщили в пресс-службе мэрии Луцка.

Как сообщал УНИАН, 12 мая работники Луцкого предприятия электротранспорта объявили забастовку. Начиная с этого дня из парка не вышел ни один троллейбус, а также автобусы, которые работают в режиме «маршрутного такси» на четырех самых популярных в городе маршрутах.