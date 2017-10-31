С сегодняшнего дня тарифы на железнодорожные грузоперевозки выросли на 15%

Решение о повышении в Украине тарифов на железнодорожные грузовые перевозки на 15% вступило в силу с сегодняшнего дня, 31 октября 2017 года.

Соответствующий приказ Министерства инфраструктуры от 20 октября №357 "О внесении изменений коэффициентов, применяемых к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуги" был обнародован в газете "Урядовый курьер" (номер от 31 октября).

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Документ вступает в силу со дня опубликования.

В пресс-службе акционерной госкомпании "Укрзализныця" отметили, что все средства от индексации тарифа компания будет аккумулировать на отдельном инвестиционном счете и отчитываться об их использовании.

"Благодаря открытости, нам удалось достичь консенсуса в переговорах с бизнесом по индексации тарифов. Средства от индексации мы направим, в частности, на модернизацию, строительство и приобретение подвижного состава, а также инфраструктуру. Программа обновления подвижного состава до 2021 года предусматривает направить на эти цели 108 миллиардов гривень. Это значительные инвестиции, которые долго не имела отрасль, и которые помогут стабилизировать ее работу, наращивать объемы перевозок и укреплять экономику Украины", - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Как сообщал УНИАН, ранее тарифный комитет Мининфраструктуры на заседании согласовал повышение тарифов на ж/д грузоперевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября 2017 года. 13 сентября на своем заседании Кабинет министров одобрил финансовый план "Укрзализныци" с индексацией тарифов на грузоперевозки во внутреннем сообщении.

Государственная регуляторная служба, которая осуществляет контроль в сфере хозяйственной деятельности, одобрила повышение тарифов на грузовые перевозки для Публичного акционерного общества "Укрзализныця" на 15%.