Порт «Южный» превысил план грузопереработки

За первые четыре месяца (январь-апрель) 2009 года морской торговый порт «Южный» перевыполнил план грузопереработки на 21,2% - до 6 млн. 650 тыс. тонн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Минтранссвязи, за этот период порт обслужил 277 судов и 62 тыс. 29 полувагонов.

По данным порта, в апреле т.г. план грузооборота также был перевыполнен. Показатель в этом месяце в итоге достиг 1 млн. 970 тонн, что на 32,6% больше плана. В апреле было обработано 70 судов и 15 тыс. 702 полувагона.

Справка УНИАН. Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту. Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.

Общая протяженность причалов - 2,3 км. Площадь складских площадей – 102,5 тыс. кв. м.

Порт «Южный» в 2008 г. увеличил чистую прибыль в 2,6 раза – до 250 млн. грн. Грузоперевалка порта «Южный» по итогам 2008 г. составила 21 млн. 698 тыс. тонн, что составляет 101% по сравнению с показателем 2007 года.