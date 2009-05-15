Начальник отдела ЮЗЖД требовал 2 тыс. долл. взятки

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью на транспорте ГУБОП МВД Украины задержали во время получения взятки начальника одного из отделов службы управления имущественными ресурсами и структурных преобразований Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, оперативники установили, что госслужащий требовал 2 тысячи долларов взятки от представителя ЗАО «ТелеСистемы Украины».

За эти средства взяточник готов был предоставить согласование заключения договора аренды на часть технического этажа железнодорожного вокзала станции Хмельницкий. По договору это помещение общей площадью 12 кв. м предназначалось для размещения оборудования мобильной связи и Интернета.

По материалам работников спецподразделения БОП Киевская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.