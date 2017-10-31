Китай согласовал маршруты нового Шелкового пути через Украину

Первый железнодорожный транзит по территории Украины в рамках нового Шелкового пути может быть осуществлен уже в конце текущего - начале следующего года.

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Об этом сообщила пресс-служба Агентства государственного резерва Украины (Госрезерва) со ссылкой на главу ведомства Вадима Мосийчука.

Согласно сообщению, на данный момент китайская сторона уже согласовала новые маршруты следования поездов из Чжэнчжоу в Словакию, Польшу, Венгрию, и эти маршруты будут проходить по территории Украины.

«Это хорошее начало большого и важного для Украины проекта, и это только первый его этап. Сейчас речь идет только о транзитном курсировании поездов по территории Украины. А это тоже немалые поступления. Следующим этапом должно стать расширение проекта и начало экспортных поставок украинских товаров продуктовой группы в КНР», - цитируются в сообщении слова Мосийчука.

По его словам, Госрезерв уже активно работает с Мининфраструктуры по определению точных маршрутов поездов. На данный момент китайские эксперты при содействии министерства уже побывали на станциях Чоп и Мостицкая, смогли оценить их преимущества и мощности. Свои мощности для полномасштабного начала проекта готовят и предприятия системы Госрезерва.

«Госрезерв обладает большими сберегательные и производственными мощностями в аграрном направлении, также у нас семь крупных логистических центров... И мы готовы со своей стороны предоставить их для этого дела. Первыми к проекту привлечем харьковский комбинат «Рассвет», комбинат «Днепр», киевский комбинат «Прогресс», львовский комбинат«Троянда» и ужгородский «Укрпродконтракт»… Со временем перечень логистических центров увеличится», - отметил Мосийчук.

По его словам, китайская сторона очень заинтересована в экспорте качественного украинского продовольствия, в частности, муки, конфет, водки, масла и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Международной торговой палаты «Шелкового пути» Лю Цзяньчжуна, Украина из-за географического положения является неотъемлемой частью и связующим звеном стран-участниц китайского инфраструктурного проекта «Шелковый путь».

«Шелковый путь» в обход России, применившей ограничение украинского транзита, является альтернативным способом доставки украинских товаров в направлении стран Средней Азии, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.