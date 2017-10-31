Китай согласовал маршруты нового Шелкового пути через Украину
По словам главы Госрезерва, первый железнодорожный транзит по новому Шелковому пути через Украину может состояться до конца года.
Первый железнодорожный транзит по территории Украины в рамках нового Шелкового пути может быть осуществлен уже в конце текущего - начале следующего года.
Читайте такжеГройсман: транзит товаров через Украину может вырасти в 20 раз – до $300 миллиардов
Об этом сообщила пресс-служба Агентства государственного резерва Украины (Госрезерва) со ссылкой на главу ведомства Вадима Мосийчука.
Согласно сообщению, на данный момент китайская сторона уже согласовала новые маршруты следования поездов из Чжэнчжоу в Словакию, Польшу, Венгрию, и эти маршруты будут проходить по территории Украины.
«Это хорошее начало большого и важного для Украины проекта, и это только первый его этап. Сейчас речь идет только о транзитном курсировании поездов по территории Украины. А это тоже немалые поступления. Следующим этапом должно стать расширение проекта и начало экспортных поставок украинских товаров продуктовой группы в КНР», - цитируются в сообщении слова Мосийчука.
По его словам, Госрезерв уже активно работает с Мининфраструктуры по определению точных маршрутов поездов. На данный момент китайские эксперты при содействии министерства уже побывали на станциях Чоп и Мостицкая, смогли оценить их преимущества и мощности. Свои мощности для полномасштабного начала проекта готовят и предприятия системы Госрезерва.
«Госрезерв обладает большими сберегательные и производственными мощностями в аграрном направлении, также у нас семь крупных логистических центров... И мы готовы со своей стороны предоставить их для этого дела. Первыми к проекту привлечем харьковский комбинат «Рассвет», комбинат «Днепр», киевский комбинат «Прогресс», львовский комбинат«Троянда» и ужгородский «Укрпродконтракт»… Со временем перечень логистических центров увеличится», - отметил Мосийчук.
По его словам, китайская сторона очень заинтересована в экспорте качественного украинского продовольствия, в частности, муки, конфет, водки, масла и тому подобное.
Как сообщал УНИАН, по словам президента Международной торговой палаты «Шелкового пути» Лю Цзяньчжуна, Украина из-за географического положения является неотъемлемой частью и связующим звеном стран-участниц китайского инфраструктурного проекта «Шелковый путь».
«Шелковый путь» в обход России, применившей ограничение украинского транзита, является альтернативным способом доставки украинских товаров в направлении стран Средней Азии, включая Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.